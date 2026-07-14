Zdeformowana nawierzchnia na parkingu przy Głębokim

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Plastikowe elementy nawierzchni na parkingu Park&Ride przy pętli Głębokie w Szczecinie są popękane i zdeformowane.

Część mieszkańców zwraca uwagę, że zastosowana kilka lat temu eko kratka nie wytrzymuje codziennego użytkowania i wymaga naprawy.



- Jest użytkowane, to ma prawo być zniszczone. - Korzystam okresowo, jak przyjeżdżam biegać. Trzeba byłoby wykonać z czegoś trwalszego, żeby miało to sens. Jeżeli ma to być miejsce parkingowe i spełniać swój cel, to trzeba byłoby to jakoś wzmocnić. - Myślę, że samo rozwiązanie jest niewłaściwe, bo to nie dotyczy tylko tego parkingu, ale wielu parkingów. Jest to tak zwana powierzchnia ekologiczna, zachowanie przynajmniej 50 procent, co się w rzeczywistości później nie sprawdza. Jest to trudne do wymiany. - To się będzie łamało co roku, jeżeli będzie tak gospodarowane jak teraz i będzie trzeba to wymieniać co roku. To jest wyrzucanie pieniędzy w błotę. Albo zrobić raz, a porządnie. - Co zrobić? Tych, którzy nie mają pracy, zaprosić, żeby to wszystko naprawili - to głosy mieszkańców.



Pytania w sprawie stanu nawierzchni tych miejsc wysłaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, który zarządza parkingiem. Czekamy na odpowiedź.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski