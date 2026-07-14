Pożar w Witnicy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W miejscowości Witnica w powiecie gryfińskim trwa akcja gaśnicza. Do pożaru doszło około 14:30, zapaliło się zboże na pniu.

- Działania prowadzi 15 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej - mówi aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Front pożaru obecnie obejmuje obszar o długości około 500 metrów. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. W związku z rozwojem zdarzenia na miejsce udaje się grupa operacyjna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



Koordynację działań strażaków będzie wspierać grupa specjalna.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski