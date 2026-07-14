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Zdała egzaminy i jest gotowa do służby w policji

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. facebook.com/StargardzkaPolicja
Fot. facebook.com/StargardzkaPolicja
Nowa, czworonożna funkcjonariuszka dołączyła do stargardzkiej policji. To ZONA, czyli owczarek niemiecki specjalizujący się w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych.
Wraz ze swoim przewodnikiem odbyła specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach i pomyślnie zdała wszystkie egzaminy.

Teraz jest gotowa na służbę w towarzystwie pięciu innych psów policyjnych ze Stargardu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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