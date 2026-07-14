Zdała egzaminy i jest gotowa do służby w policji

Nowa, czworonożna funkcjonariuszka dołączyła do stargardzkiej policji. To ZONA, czyli owczarek niemiecki specjalizujący się w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych.

Wraz ze swoim przewodnikiem odbyła specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach i pomyślnie zdała wszystkie egzaminy.



Teraz jest gotowa na służbę w towarzystwie pięciu innych psów policyjnych ze Stargardu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski