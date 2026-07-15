Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Trzęsacz - najchętniej odwiedzana nadmorska wieś

Region Katarzyna Filipowiak

Ruiny kościoła w Trzęsaczu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ruiny kościoła w Trzęsaczu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trzęsacz, czyli jedna z 7 miejscowości gminy Rewal, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad morzem. O jego urokach rozmawiali goście "Radia Szczecin na Wieczór".
Zanim został unicestwiony należał do najokazalszych wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Brunon Szary, opiekun Muzeum Historii Trzęsacza zachęca do odwiedzin najbardziej charakterystycznego zabytku, czyli ruin kościoła.

- Trzęsacz to nie tylko ruiny kościoła, bo i też arcyciekawy zespół pałacowy, przepiękny kościół neogotycki, budynek stacji ratownictwa brzegowego, pozostałości stacji radarowej Kruk. My zapraszamy do naszego muzeum. Historia Trzęsacza w pigułce, legendy i odrobina wizji artystycznej - dodaje Szary.

Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.

- Ta ostatnia południowa ściana kościoła będzie w tym roku również poddawana renowacji. Te ruiny są narażone na zniszczenia, a więc w samą porę podjęto decyzję o ich renowacji i na jesień będzie ten proces zakończony - mówi Pawłowski.

To jednak nie wszystko. Jest też muzyczna promenada.

- Ona powstała też nieprzypadkowo w Trzęsaczu, bo w tym neogotyckim kościele, który został odbudowany na początku lat 2000, to odbywały się festiwale gitarowe i taki festiwal muzyczny Sacrum Non Profanum - dodaje przewodnik.

Do Trzęsacza dojedziemy drogą wojewódzką numer 102.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Zanim został unicestwiony należał do najokazalszych wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Brunon Szary, opiekun Muzeum Historii Trzęsacza zachęca do odwiedzin najbardziej charakterystycznego zabytku, czyli ruin kościoła.
Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.
To jednak nie wszystko. Jest też muzyczna promenada.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od wczoraj oglądane 6620 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4961 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3736 razy)
  4. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2376 razy)
  5. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od wczoraj oglądane 2166 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Atak na księdza w Choszcznie [WIDEO]
Nowy napój alkoholowy w sklepach. Lekarze ostrzegają [WIDEO]
Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]
Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty