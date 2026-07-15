Trzęsacz - najchętniej odwiedzana nadmorska wieś

Trzęsacz, czyli jedna z 7 miejscowości gminy Rewal, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad morzem. O jego urokach rozmawiali goście "Radia Szczecin na Wieczór".
Zanim został unicestwiony należał do najokazalszych wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Brunon Szary, opiekun Muzeum Historii Trzęsacza zachęca do odwiedzin najbardziej charakterystycznego zabytku, czyli ruin kościoła.
- Trzęsacz to nie tylko ruiny kościoła, bo i też arcyciekawy zespół pałacowy, przepiękny kościół neogotycki, budynek stacji ratownictwa brzegowego, pozostałości stacji radarowej Kruk. My zapraszamy do naszego muzeum. Historia Trzęsacza w pigułce, legendy i odrobina wizji artystycznej - dodaje Szary.
Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.
- Ta ostatnia południowa ściana kościoła będzie w tym roku również poddawana renowacji. Te ruiny są narażone na zniszczenia, a więc w samą porę podjęto decyzję o ich renowacji i na jesień będzie ten proces zakończony - mówi Pawłowski.
To jednak nie wszystko. Jest też muzyczna promenada.
- Ona powstała też nieprzypadkowo w Trzęsaczu, bo w tym neogotyckim kościele, który został odbudowany na początku lat 2000, to odbywały się festiwale gitarowe i taki festiwal muzyczny Sacrum Non Profanum - dodaje przewodnik.
Do Trzęsacza dojedziemy drogą wojewódzką numer 102.
- Trzęsacz to nie tylko ruiny kościoła, bo i też arcyciekawy zespół pałacowy, przepiękny kościół neogotycki, budynek stacji ratownictwa brzegowego, pozostałości stacji radarowej Kruk. My zapraszamy do naszego muzeum. Historia Trzęsacza w pigułce, legendy i odrobina wizji artystycznej - dodaje Szary.
Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.
- Ta ostatnia południowa ściana kościoła będzie w tym roku również poddawana renowacji. Te ruiny są narażone na zniszczenia, a więc w samą porę podjęto decyzję o ich renowacji i na jesień będzie ten proces zakończony - mówi Pawłowski.
To jednak nie wszystko. Jest też muzyczna promenada.
- Ona powstała też nieprzypadkowo w Trzęsaczu, bo w tym neogotyckim kościele, który został odbudowany na początku lat 2000, to odbywały się festiwale gitarowe i taki festiwal muzyczny Sacrum Non Profanum - dodaje przewodnik.
Do Trzęsacza dojedziemy drogą wojewódzką numer 102.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Zanim został unicestwiony należał do najokazalszych wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Brunon Szary, opiekun Muzeum Historii Trzęsacza zachęca do odwiedzin najbardziej charakterystycznego zabytku, czyli ruin kościoła.
Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.