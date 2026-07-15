Trzęsacz - najchętniej odwiedzana nadmorska wieś

Trzęsacz, czyli jedna z 7 miejscowości gminy Rewal, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad morzem. O jego urokach rozmawiali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zanim został unicestwiony należał do najokazalszych wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Brunon Szary, opiekun Muzeum Historii Trzęsacza zachęca do odwiedzin najbardziej charakterystycznego zabytku, czyli ruin kościoła.- Trzęsacz to nie tylko ruiny kościoła, bo i też arcyciekawy zespół pałacowy, przepiękny kościół neogotycki, budynek stacji ratownictwa brzegowego, pozostałości stacji radarowej Kruk. My zapraszamy do naszego muzeum. Historia Trzęsacza w pigułce, legendy i odrobina wizji artystycznej - dodaje Szary.Przewodnik Paweł Pawłowski opisuje ostatni fragment południowej ściany kościoła wraz z fragmentem prezbiterium.- Ta ostatnia południowa ściana kościoła będzie w tym roku również poddawana renowacji. Te ruiny są narażone na zniszczenia, a więc w samą porę podjęto decyzję o ich renowacji i na jesień będzie ten proces zakończony - mówi Pawłowski.To jednak nie wszystko. Jest też muzyczna promenada.- Ona powstała też nieprzypadkowo w Trzęsaczu, bo w tym neogotyckim kościele, który został odbudowany na początku lat 2000, to odbywały się festiwale gitarowe i taki festiwal muzyczny Sacrum Non Profanum - dodaje przewodnik.Do Trzęsacza dojedziemy drogą wojewódzką numer 102.