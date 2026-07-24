Wiadomości z Meklemburgii-Pomorza Przedniego

W ciągu tygodnia sytuacja związana z pożarem w Parku Narodowym Müritz znacznie się poprawiła. Poinformowało o tym kierownictwo akcji gaśniczej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Liczba służb ratowniczych została zmniejszona z 370 w połowie tygodnia do 50 – poinformował rzecznik powiatu Mecklenburgische Seenplatte Marten Schröder. Pożar ostatecznie rozprzestrzenił się na łącznej powierzchni 400 hektarów, ale jest już w pełni opanowany. Teraz rozpoczynają się prace porządkowe, a na sobotę zaplanowano demontaż zraszaczy powiatowych. 120 kilometrów węży gaśniczych musi zostać wywiezionych z lasu, sprawdzonych i wyczyszczonych.„Ostatnia szansa, by oddać swój głos". Pod tym hasłem w miniony weekend rozpoczął się Christopher Street Day (CSD) w Rostocku. Społeczność queerowa i jej zwolennicy chcą w ten sposób zająć stanowisko przed wyborami do parlamentu krajowego. Właśnie teraz, jak podkreśla stowarzyszenie CSD, najważniejsze jest angażowanie się na rzecz bezpiecznego środowiska życia dla mniejszości i osób queer. Termin „queer" odnosi się do wszystkich osób, które nie odpowiadają normom społecznym, a więc na przykład nie są heteroseksualne.Niezależnie od tego, czy chodzi o stolarza, fryzjera czy elektryka – coraz więcej młodych ludzi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim decyduje się na kształcenie zawodowe w rzemiośle. Liczba nowych umów o kształcenie zawodowe znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim, a mianowicie o prawie 100. Według danych izb rzemieślniczych tego kraju wzrost ten wynika z kilku przyczyn: Wielu młodych ludzi ceni sobie dobre możliwości zarobkowe, duży udział praktyki oraz pewne perspektywy zawodowe. Ponadto coraz więcej młodych ludzi kończy szkołę, przy czym mniej z nich zdaje maturę.W Papendorfie koło Pasewalku istniało zagrożenie zawalenia się wieży kościelnej – na początku czerwca konieczne było zamknięcie drogi federalnej nr 104. Obecnie prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem wieży kościelnej, liczącej ponad 700 lat, są praktycznie zakończone. Przedstawiciele Kościoła, gminy oraz służb ochrony zabytków dokonali oględzin prac budowlanych przy kościele i rozmawiali z mieszkańcami na temat przyszłości kościoła. Na początku lipca zdjęto zwieńczenie wieży, które obecnie stoi obok kościoła. Wieża została przykryta tymczasowym zadaszeniem. Koszt zabezpieczenia wynosi prawie 200 000 euro. Środki pochodzą między innymi od parafii.Festiwal „3000 Grad" odbędzie się tego lata po raz ostatni w okolicy jezior w Feldbergu. Według organizatorów w przyszłym roku festiwal ma mieć nową lokalizację. Organizatorzy twierdzą, że koszty są zbyt wysokie. Festiwal muzyki elektronicznej odbywa się na terenie rezerwatu przyrody. Z tego powodu obowiązują liczne wymogi. Między innymi konieczne jest postawienie ogrodzeń budowlanych i zapewnienie autobusów wahadłowych.