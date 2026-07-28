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Mieszkańcy Podczela doczekają się nowej drogi dojazdowej na swoje osiedle

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkańcy kołobrzeskiego Podczela ponad 20 lat czekają na remont głównej drogi dojazdowej do ich osiedla. Miasto właśnie podpisało umowę na realizację inwestycji, która ma być gotowa za rok.
Przebudowa ulicy Kresowej to największa inwestycja drogowa zaplanowana przez miasto na najbliższy rok. Chodzi o drogę, która z uwagi na podmokły teren stale pękała, a osiadającego asfaltu nie były w stanie naprawić cząstkowe remonty. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że w tym miejscu powstanie estakada, która raz na zawsze rozwiąże problem kierowców.

- To jest przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, w poprawę komfortu życia mieszkańców - powiedziała Mieczkowska.

Stara droga zostanie rozebrana, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu przez lotnisko w Bagiczu. Artur Waszczuk, przedstawiciel wykonawcy mówi, że stanie się to jednak już po sezonie letnim.

- Na zasadnicze roboty już na estakadzie planujemy wejść w październiku - poinformował Waszczuk.

Wcześniej prowadzone będą prace przygotowawcze i naprawa drogi objazdowej. Nowa Kresowa kosztować będzie 27,5 mln zł, a 18,5 mln zł miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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