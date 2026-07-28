Przed wyjazdem na daleki urlop warto się zaszczepić

Wybierając się w podróż w tropiki, należy się wcześniej przygotować. Szczepieniem obowiązkowym przed podróżą do tropikalnych krajów Afryki i Ameryki Południowej jest to przeciwko żółtej febrze.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Małgorzata Sysło-Przedpełska z Centrum Medycyny Podróży certyfikowanej przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przypomina, że duża część szczepień zalecanych jest wykonywana w Polsce w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z nich nie dają odporności do końca życia i konieczne są dawki przypominające.- Oprócz szczepień na WZW, wściekliznę, błonicę, krztusiec, tężec, szczepienia przeciw pneumokokom, meningokokom. Ci, którzy nie byli szczepieni przeciwko polio, też warto by było, bo coraz więcej w tych krajach, gdzie się udajemy, to polio jest - powiedziała Sysło-Przedpełska.Dodaje także, że planując podróż, należy zabrać wszystkie leki, które bierze się na stałe.- Należy sprawdzać, czy do tego kraju, do którego się wjeżdża, te leki może bezpiecznie wwieźć. Jeśli jest taka potrzeba, powinien to lekarz prowadzący wystawić takie zaświadczenie, że to jest lek, który bierze pacjent na stałe i on musi mieć ze sobą - podsumowała Sysło-Przedpełska.Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że nie posiadając dowodu wykonania obowiązkowego szczepienia, można narazić się na: odmowę pozwolenia na wjazd, przymusowe szczepienie na granicy oraz kwarantannę na własny koszt.