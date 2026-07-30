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Bezpłatna profilaktyka na Pol’And’Rock Festival

Region Antoni Stefański

Fot. Pixabay/falco (domena publiczna CC0)
Fot. Pixabay/falco (domena publiczna CC0)
Lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach po raz kolejny pojadą na Pol’And’Rock Festival. W Strefie Pomorza Zachodniego będą wykonywać bezpłatne badania profilaktyczne – USG jąder oraz badania wzroku. W ubiegłym roku z tej oferty skorzystało ponad 650 uczestników festiwalu.
Na Pol039and039Rocku można zrobić USG tarczycy

Na Pol'and'Rocku można zrobić USG tarczycy

Strefa Pomorza Zachodniego na Pol'and'Rock-u
Broczyno. Rozpoczyna się 32. Festiwal Pol'and'Rock
Jak mówi rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM Mateusz Iżakowski, profilaktykę można prowadzić także poza gabinetem lekarskim.

- W ubiegłym roku wykonaliśmy tam ponad 650 badań i zobaczyliśmy, jak duże jest zainteresowanie taką formą profilaktyki. Jeśli przy okazji koncertów ktoś poświęci kilkanaście minut na badanie wzroku albo USG jąder, to dla nas jest to ogromna wartość całej tej akcji - dodaje.

Urolodzy będą badać uczestników festiwalu przez wszystkie trzy dni Pol’And’Rock Festival, a badania wzroku będzie można wykonać w piątek. Wszystkie konsultacje są bezpłatne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Jak mówi rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM Mateusz Iżakowski, profilaktykę można prowadzić także poza gabinetem lekarskim.

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A juŻ myślałam, że wszechstronny doktor Dawid będzie dbał o zdrowie uczestników.

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