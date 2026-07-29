Kopali i niszczyli znaki drogowe

Mat. KPP Goleniów

Nastolatkowie niszczyli znaki drogowe. Wpadli przez nagranie w internecie.

Na filmie zamieszczonym w sieci było widać, jak grupa młodych osób kopie i niszczy znaki.



- Policjanci zaczęli poszukiwania sprawców i szybko ustalili, kim byli wandale. Trzech z nich zostało w tej sprawie zatrzymanych - przekazała sierżant Julia Kosior z Komedy Powiatowej Policji w Goleniowie. - Osobom, które ukończyły 17. rok życia za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie cudej rzeczy grozi kara z artykułu 288. paragrafu 1 Kodeksu Karnego. Jest to kara zagrożona od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.



Sprawcy mogą być też zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody. W przypadku nieletnich sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu rodzinnego.



Wstępnie oszacowana wartość strat to ponad 6 tys. złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski