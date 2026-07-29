Targ Rybny w Wolinie. "Średniowiecze było bardzo smaczne, proste i pożywne" [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tradycyjne potrawy średniowieczne, ale też stoiska rzemieślnicze i warsztaty. W wolińskim Centrum Słowian i Wikingów trwa Targ Rybny.

Setki wystawców i zwiedzających przybyło na wyspę, by posmakować historii.



- Zupka na kalarepce, dziewiąty wiek. Staraliśmy się pokazać, że naprawdę średniowiecze było bardzo smaczne, bardzo proste i bardzo pożywne. Mamy zupę rybną na węgorzu, którego złowiliśmy tutaj w rzece. Prosto z kuchni do szwalni. Przyuczamy się. Idzie opornie. Trzeba mieć cierpliwość i chyba jakieś ochraniacze na palce, ale człowiek się uczy. Już torbę uszyłam. - Ja szyję koszulę, taką historyczną. - Widziałam i odwiedziłam targ rybny. Myślę, że chętnie na jakąś kolację kupię sobie paprykarz, więc też to miły dodatek. Przyznam, że kupiłam sobie już parę zawieszek historycznych - to głosy odwiedzających targ.



Targ będzie działać do końca dnia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski