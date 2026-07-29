Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]

Mieszkańcy szczecińskiego Dąbia zgłaszają, że w okolicach jeziora ponownie pojawiła się duża liczba komarów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Może to być problem szczególnie dla uczestników rozpoczynających się na plaży Dąbskich Wieczorów Filmowych.- Pogoda jakkolwiek się poprawiła, już przestało lać, tak jak typowe szczecińskie lato i znowu są. - Tak, dużo komarów wieczorem. - Wieczorami tak. - Smarować się, psikać i będzie dobrze. - Mamy nadzieję, że nie będą nas lubiły - mówili mieszkańcy.Na głosy mieszkańców zareagowała radna z prawego brzegu. Małgorzata Wleklak z Koalicji Obywatelskiej uspokaja, że komary występują głównie przy kąpielisku, a Miejski Ośrodek Kultury jest przygotowany, by nie zakłóciły one seansów.- Takie sytuacje już występowały w latach poprzednich. Organizator jest zabezpieczony na tego typu sytuacje, więc będzie można na miejscu pozyskać spray, czy tam środek na komary - poinformowała Wleklak.Odkomarzanie ma odbyć się po weekendzie. Warunkiem, by je wykonać, są cztery dni bez deszczu.