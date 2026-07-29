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Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Mieszkańcy szczecińskiego Dąbia zgłaszają, że w okolicach jeziora ponownie pojawiła się duża liczba komarów.
Może to być problem szczególnie dla uczestników rozpoczynających się na plaży Dąbskich Wieczorów Filmowych.

- Pogoda jakkolwiek się poprawiła, już przestało lać, tak jak typowe szczecińskie lato i znowu są. - Tak, dużo komarów wieczorem. - Wieczorami tak. - Smarować się, psikać i będzie dobrze. - Mamy nadzieję, że nie będą nas lubiły - mówili mieszkańcy.

Na głosy mieszkańców zareagowała radna z prawego brzegu. Małgorzata Wleklak z Koalicji Obywatelskiej uspokaja, że komary występują głównie przy kąpielisku, a Miejski Ośrodek Kultury jest przygotowany, by nie zakłóciły one seansów.

- Takie sytuacje już występowały w latach poprzednich. Organizator jest zabezpieczony na tego typu sytuacje, więc będzie można na miejscu pozyskać spray, czy tam środek na komary - poinformowała Wleklak.

Odkomarzanie ma odbyć się po weekendzie. Warunkiem, by je wykonać, są cztery dni bez deszczu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Może to być problem szczególnie dla uczestników rozpoczynających się na plaży Dąbskich Wieczorów Filmowych.
Małgorzata Wleklak z Koalicji Obywatelskiej uspokaja, że komary występują głównie przy kąpielisku, a Miejski Ośrodek Kultury jest przygotowany, by nie zakłóciły one seansów.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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