Warsztaty artystyczne w Słowianinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Media wizualne, pisarstwo i technologia 3D pojawią się podczas serii spotkań dla młodych ludzi w szczecińskim Słowianinie. Trwają zapisy na warsztaty artystyczne w Domu Kultury.

- Mają wprowadzić młodzież w świat sztuki i współczesnych technologii, wykorzystywanych przy jej powstawaniu - mówi organizatorka, Natasza Siemaszko. - Jest to cykl warsztatów, który odbędzie się, dzięki inicjatywie prowadzonej przez Słowianina Dom Kultury Plus. Szczególnie zależy nam na grupach, które są najmniej zaopiekowane przez programy kulturalne. Z badań przeprowadzonych przez Słowianina wynika, że taką grupą jest m.in. młodzież.



- Zajęcia dotyczą nie tylko mediów wizualnych, ale także terapeutycznego wpływu pisarstwa - dodaje prowadząca warsztaty Estera Zoc-Firlik. - Chcę pokazać młodym ludziom, że za pomocą prostych narzędzi mogą prowadzić wewnętrzną rozmowę ze sobą i może to być znakomite narzędzie do samoregulacji, kiedy czują się trochę gorzej, kiedy są w jakiejś trudniejszej sytuacji.



Warsztaty zaczynają się w poniedziałek, a zajęcia są bezpłatne.



W trakcie warsztatów młodzież będzie miała szansę skorzystać z kontrolerów Playtonica, by konwertować dotyk w dźwięk, stworzyć własną projekcję 3D i uczestniczyć w budowie instalacji artystycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób między 15. a 18. rokiem życia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski