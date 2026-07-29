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Przejście pod Dworcem w Goleniowie powstanie, ale nieprędko

Region Julia Nowicka

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Pod Dworcem Kolejowym w Goleniowie powstanie przejście podziemne, choć mieszkańcy będą musieli na nie poczekać.
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o nowym, pustym parkingu, z którego podróżni nie chcą korzystać, bo znajduje się po drugiej stronie torów kolejowych.

Jak przekazał nam rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych Przemysław Zieliński, tunel podziemny ma powstać w ramach większej inwestycji realizowanej na odcinku od Świnoujścia do stacji Szczecin Podjuchy.

- Przejście skomunikuje obie strony stacji za pomocą wind i schodów, dzięki czemu stacja będzie bardziej dostępna dla wszystkich podróżnych. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa dwóch istniejących peronów oraz budowa nowego peronu, trzeciego - poinformował Zieliński.

Przetarg na stworzenie projektu ma być ogłoszony jesienią. Czas na stworzenie dokumentacji to 3 lata.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak przekazał nam rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych Przemysław Zieliński, tunel podziemny ma powstać w ramach większej inwestycji realizowanej na odcinku od Świnoujścia do stacji Szczecin Podjuchy.

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