Przejście pod Dworcem w Goleniowie powstanie, ale nieprędko

Pod Dworcem Kolejowym w Goleniowie powstanie przejście podziemne, choć mieszkańcy będą musieli na nie poczekać.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o nowym, pustym parkingu, z którego podróżni nie chcą korzystać, bo znajduje się po drugiej stronie torów kolejowych.Jak przekazał nam rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych Przemysław Zieliński, tunel podziemny ma powstać w ramach większej inwestycji realizowanej na odcinku od Świnoujścia do stacji Szczecin Podjuchy.- Przejście skomunikuje obie strony stacji za pomocą wind i schodów, dzięki czemu stacja będzie bardziej dostępna dla wszystkich podróżnych. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa dwóch istniejących peronów oraz budowa nowego peronu, trzeciego - poinformował Zieliński.Przetarg na stworzenie projektu ma być ogłoszony jesienią. Czas na stworzenie dokumentacji to 3 lata.