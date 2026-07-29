Kołobrzeska "Marona" może zyskać drugie życie

Władze Kołobrzegu rozważają kupno kolejnego zabytku. Tym razem chodzi o dawną miejską elektrownię i fabrykę słodyczy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

"Marona" to kompleks budynków przy ulicy Łopuskiego, niemal w samym centrum miasta. Od lat znajduje się w rękach prywatnych. Właściciel obiektu o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych dotychczas nie zrealizował wszystkich wytycznych, jakie nałożył na niego konserwator zabytków.Skierował natomiast do miasta propozycję sprzedaży budynku. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że przykład baszty lontowej najlepiej pokazuje, że zabytki po przejściu w ręce miasta zyskują nowe życie.- Ważne, żeby wszystkie obiekty zabytkowe, które znajdują się w mieście, żeby właścicielem było miasto. To wtedy my możemy podejmować decyzję o remontach, o rewitalizacji, ale również o przeznaczeniu tego obiektu.Przed podjęciem decyzji o zakupie "Marony" planowana jest wizja lokalna z udziałem radnych. Następnie miasto zleci wycenę nieruchomości. Gdyby doszło do transakcji, zabytek miałby przejść serię remontów, które pozwolą na zagospodarowanie go, jako kolejnej jednostki związanej z kulturą.