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Fala upałów uderza w seniorów. "Zaostrzają się choroby przewlekłe"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Apel lekarzy w związku z kolejną falą upałów w regionie. Ekstremalne temperatury uderzają przede wszystkim w najstarszych Polaków.
- Trzeba pamiętać o tym, żeby chronić głowę i dużo wody mieć ze sobą po prostu, żeby się nawadniać - powiedział senior.

Pani będzie w domu, czy raczej będą uskuteczniane jakieś spacery? - zapytała dziennikarka.

- Mam to szczęście, że mam ogródek i mam markizę, więc będę mogła sobie spokojnie tam siedzieć. - A czapeczkę zawsze noszę - odpowiedzieli seniorzy.

Nie uważa Pan, że może lepiej siedzieć i się ochładzać w domu? - dopytała reporterka.

- Się chłodzę, a przy okazji w basenie mogę się pochlapać. - Staram się być w domu, nie wychodzić i jeśli jest gorąco, albo iść cieniem - mówili seniorzy.

Upałów nie można lekceważyć - podkreśla dr n. med. Piotr Seiffert z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, USK nr 1 w Szczecinie.

- Zaostrzają się choroby przewlekłe, niewydolność krążenia, niewydolność nerek wskutek też właśnie odwodnienia. Wszelakie choroby przewlekłe mogą się zaostrzyć i mogą wystąpić te konsekwencje takie najbardziej dla pacjentów niebezpieczne w postaci tak zwanego udaru cieplnego - poinformował Seiffert.

Jeśli u seniora pojawią się zaburzenia świadomości, dezorientacja lub utrata przytomności, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

W trakcie upałów osoby starsze powinny pić regularnie małe ilości wody, nawet jeśli nie odczuwają pragnienia. Najlepiej by nie wychodziły z domu między godziną 10:00 a 16:00, a także szczelnie zasłaniały okna w ciągu dnia i wietrzyły mieszkania wyłącznie w nocy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Ekstremalne temperatury uderzają przede wszystkim w najstarszych Polaków.
Upałów nie można lekceważyć - podkreśla specjalista geriatrii dr n. med. Piotr Seiffert z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, USK nr 1 w Szczecinie.
Relacja Anny Klimczyk z programu Tematy i Muzyka

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