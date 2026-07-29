Fala upałów uderza w seniorów. "Zaostrzają się choroby przewlekłe"

Apel lekarzy w związku z kolejną falą upałów w regionie. Ekstremalne temperatury uderzają przede wszystkim w najstarszych Polaków.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Trzeba pamiętać o tym, żeby chronić głowę i dużo wody mieć ze sobą po prostu, żeby się nawadniać - powiedział senior.Pani będzie w domu, czy raczej będą uskuteczniane jakieś spacery? - zapytała dziennikarka.- Mam to szczęście, że mam ogródek i mam markizę, więc będę mogła sobie spokojnie tam siedzieć. - A czapeczkę zawsze noszę - odpowiedzieli seniorzy.Nie uważa Pan, że może lepiej siedzieć i się ochładzać w domu? - dopytała reporterka.- Się chłodzę, a przy okazji w basenie mogę się pochlapać. - Staram się być w domu, nie wychodzić i jeśli jest gorąco, albo iść cieniem - mówili seniorzy.Upałów nie można lekceważyć - podkreśla dr n. med. Piotr Seiffert z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, USK nr 1 w Szczecinie.- Zaostrzają się choroby przewlekłe, niewydolność krążenia, niewydolność nerek wskutek też właśnie odwodnienia. Wszelakie choroby przewlekłe mogą się zaostrzyć i mogą wystąpić te konsekwencje takie najbardziej dla pacjentów niebezpieczne w postaci tak zwanego udaru cieplnego - poinformował Seiffert.Jeśli u seniora pojawią się zaburzenia świadomości, dezorientacja lub utrata przytomności, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.W trakcie upałów osoby starsze powinny pić regularnie małe ilości wody, nawet jeśli nie odczuwają pragnienia. Najlepiej by nie wychodziły z domu między godziną 10:00 a 16:00, a także szczelnie zasłaniały okna w ciągu dnia i wietrzyły mieszkania wyłącznie w nocy.