Wojewoda unieważnił część Planu Ogólnego Szczecina

Wojewoda zachodniopomorski unieważnił część Planu Ogólnego Szczecina. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczy dwóch stref w prawobrzeżnej części miasta, gdzie miasto dopuściło zabudowę mieszkaniową.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Paulina Heigel, chodzi o ochronę złóż surowców dla przemysłu ceramicznego.- Te strefy znajdują się w okolicy osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce i znajdują się tam złoża surowca ceramiki budowlanej. W planie ogólnym gmina Szczecin ustaliła tam strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową, a na takiej strefie musi być strefa otwarta, tak aby zabezpieczyć to złoże - poinformowała Heigel.Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Miastu przysługuje 30 dni na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewody.