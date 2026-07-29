Dofinansowanie na termomodernizację szkoły przy ul. Hożej w Szczecinie

Ponad 12 milionów 700 tysięcy złotych unijnego wsparcia trafi na termomodernizację Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dzięki inwestycji zabytkowy budynek przy ulicy Hożej zyska m.in. nowe okna i drzwi, ocieplenie, nowoczesne ogrzewanie, wentylację z funkcją chłodzenia oraz panele fotowoltaiczne.Cały projekt wart jest ponad 21 milionów złotych. Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.