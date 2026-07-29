Saperzy rozpoczęli akcję przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie

Szybka akcja saperów. Na osiedlu przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie znaleziono niewybuch.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Na pocisk, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, natrafiono podczas prac hydrauliczno-wodociągowych. Przed godziną 17 rozpoczęła się akcja saperów.Jak przekazała policja, działania mają potrwać około 10 minut. Na czas akcji ewakuowano mieszkańców jednego z budynków.