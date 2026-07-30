RSnW: narastające uprzedzenia wobec Ukraińców

Narastające uprzedzenia wobec Ukraińców mogą prowadzić do kolejnych ataków - uważają goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce pracuje legalnie i odprowadza podatki.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Pretekstem do dyskusji były ataki na obywateli Ukrainy, między innymi we Wrocławiu, Legnicy i Warszawie. Goście zwracali uwagę, że za narastającymi uprzedzeniami stoją między innymi emocje podsycane w mediach społecznościowych, polityczne spory i coraz większa polaryzacja.Prof. Mirosława Rudyk z Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego opowiadała, że niechęć wobec Ukraińców wpływa na codzienne życie.- Nawet nakazałam swojemu synowi, jak nas nie ma obok, żeby nie rozmawiał w języku ukraińskim swoimi kolegami czy przez telefon. Nigdy nie wiadomo, kto jest obok, tak, że może też zostać zaatakowany - powiedziała.Piotr Kołodziej, przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce podkreślał, że takie zachowania uderzają także w wizerunek samych Polaków.- To, co wyprawiają te - na szczęście - jednostki, na szczęście pojedyncze osoby, uwłacza nam jako narodowi, nam Polakom, mi przynosi wstyd i hańbę i dziękuję Bogu, że to są naprawdę pojedyncze przypadki - mówił.Z analiz wynika, że ich wpływy do budżetu państwa są wielokrotnie wyższe niż wartość świadczeń społecznych, z których korzystają.