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Poidełka i kurtyna wodna w Stargardzie [ZDJECIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Fot. UM Stargard
Stargard reaguje na upały. W mieście pojawiły się dwa kolejne poidełka: przy ul. Czarnieckiego oraz przy Galerii Handlowej Starówka.
Można z nich bez obaw pić i poić zwierzęta.

Nowy słupek zraszający natomiast, zapewnia orzeźwienie mieszkańcom os. Pyrzyckiego - jest on w pobliżu placu zabaw. Z kolei przy fontannie w Parku Chrobrego stanęła kolejna kurtyna wodna.

Poidełka są również w przy Baszcie Morze Czerwone i w okolicy skateparku, w Parku Batorego, przy różance w Parku Jagiellońskim, w Parku Piastowskim i na Naukowym Placu Zabaw przy Bramie Wałowej.

Słupki zraszające uprzyjemniają spacery w Parku Panorama i w Parku Chrobrego (okolice skateparku), a kurtyny są na Rynku Staromiejskim i przy ul. S. Wyszyńskiego.
Edycja tekstu: Natalia Chodań

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