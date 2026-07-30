Poidełka i kurtyna wodna w Stargardzie [ZDJECIA]

Stargard reaguje na upały. W mieście pojawiły się dwa kolejne poidełka: przy ul. Czarnieckiego oraz przy Galerii Handlowej Starówka.







Edycja tekstu: Natalia Chodań

Można z nich bez obaw pić i poić zwierzęta.Nowy słupek zraszający natomiast, zapewnia orzeźwienie mieszkańcom os. Pyrzyckiego - jest on w pobliżu placu zabaw. Z kolei przy fontannie w Parku Chrobrego stanęła kolejna kurtyna wodna.Poidełka są również w przy Baszcie Morze Czerwone i w okolicy skateparku, w Parku Batorego, przy różance w Parku Jagiellońskim, w Parku Piastowskim i na Naukowym Placu Zabaw przy Bramie Wałowej.Słupki zraszające uprzyjemniają spacery w Parku Panorama i w Parku Chrobrego (okolice skateparku), a kurtyny są na Rynku Staromiejskim i przy ul. S. Wyszyńskiego.