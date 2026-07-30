Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Archeolodzy zapraszają do poszukiwania zabytków w Wolinie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Niezwykła gratka dla miłośników historii i poszukiwaczy przygód. Archeolodzy badający Srebrne Wzgórze w Wolinie zapraszają do przyłączenia się do poszukiwania zabytków.
Można pomóc między innymi w przesiewaniu ziemi i poszukiwaniu w niej drobnych obiektów, jak paciorki i bursztyn. Wykopaliska są w pełni otwarte dla publiczności - podkreśla dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

- Każdy, kto przyjedzie, żeby chciał sobie spędzić godzinkę, dwie, cały dzień i poprzesiewać, znaleźć, pomóc. To jest dla nas realna pomoc w badaniach. Te zabytki się później znajdą w muzeum. A jednocześnie, jak się znajdzie pierwszy zabytek w tym przesiewaniu, to się dostaje naprawdę gorączki i nie chce się tam odejść - mówi archeolog.

Zgadza się z tym pan Krzysztof, który zgłosił się do pomocy archeologom i zdecydował się spędzić z nimi dzień urlopu.

- Ja zawsze chciałem doświadczyć takich przeżyć, odkąd obejrzałem w dzieciństwie Indiana Jones'a. Natomiast moja żona znalazła informacje w internecie na temat wykopalisk, no i postanowiła spełnić moje marzenie i mnie tu przywiozła wczoraj. Obejrzeliśmy sobie, a dzisiaj przyjechałem popracować i jest to świetna zabawa - mówi.

Naukowcy na Srebrnym Wzgórzu będą pracować do połowy sierpnia. Chętnych zapraszają od wtorku do soboty w godzinach od 8 do 15:30.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Wykopaliska są w pełni otwarte dla publiczności - podkreśla dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Zgadza się z tym pan Krzysztof, który zgłosił się do pomocy archeologom i zdecydował się spędzić z nimi dzień urlopu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:31 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 5709 razy)
  2. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4351 razy)
  3. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3835 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2898 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na drodze miedzy Dobieszczynem a Nowym Warpnem
    (od 24 lipca oglądane 2685 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]
(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty