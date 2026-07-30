Archeolodzy zapraszają do poszukiwania zabytków w Wolinie

Niezwykła gratka dla miłośników historii i poszukiwaczy przygód. Archeolodzy badający Srebrne Wzgórze w Wolinie zapraszają do przyłączenia się do poszukiwania zabytków.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Można pomóc między innymi w przesiewaniu ziemi i poszukiwaniu w niej drobnych obiektów, jak paciorki i bursztyn. Wykopaliska są w pełni otwarte dla publiczności - podkreśla dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.- Każdy, kto przyjedzie, żeby chciał sobie spędzić godzinkę, dwie, cały dzień i poprzesiewać, znaleźć, pomóc. To jest dla nas realna pomoc w badaniach. Te zabytki się później znajdą w muzeum. A jednocześnie, jak się znajdzie pierwszy zabytek w tym przesiewaniu, to się dostaje naprawdę gorączki i nie chce się tam odejść - mówi archeolog.Zgadza się z tym pan Krzysztof, który zgłosił się do pomocy archeologom i zdecydował się spędzić z nimi dzień urlopu.- Ja zawsze chciałem doświadczyć takich przeżyć, odkąd obejrzałem w dzieciństwie Indiana Jones'a. Natomiast moja żona znalazła informacje w internecie na temat wykopalisk, no i postanowiła spełnić moje marzenie i mnie tu przywiozła wczoraj. Obejrzeliśmy sobie, a dzisiaj przyjechałem popracować i jest to świetna zabawa - mówi.Naukowcy na Srebrnym Wzgórzu będą pracować do połowy sierpnia. Chętnych zapraszają od wtorku do soboty w godzinach od 8 do 15:30.