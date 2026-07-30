Cenne starodruki po latach wróciły do Szczecina

Cenne zabytki piśmiennictwa po latach wróciły do domu. Trzy unikalne starodruki, zrabowane po drugiej wojnie światowej z dawnej Biblioteki Miejskiej w Szczecinie, trafiły do zbiorów Książnicy Pomorskiej.
To sukces, który był możliwy dzięki czujności urzędników i historyków. Księgi z XVI i XVIII wieku znaleziono na aukcji w jednym z warszawskich antykwariatów. Resort kultury natychmiast zablokował sprzedaż i rozpoczął procedurę zwrotu - tłumaczy dyrektor Książnicy Pomorskiej, Przemysław Wraga.
- Ministerstwo Kultury rozpoczyna wtedy procedurę blokady sprzedaży. Książnica przygotowuje specjalistyczne ekspertyzy, które potwierdzają proweniencję, to że te zbiory kiedyś należały do nas. Dzięki fantastycznym pracownikom, którzy pracują w Książnicy udowodniliśmy to i te zbiory mogły do nas trafić - podkreśla Wraga.
Każda z odzyskanych ksiąg ma niezwykle bogatą, przedwojenną historię. Opracowania są bardzo cenione też jako pomoc w bibliotekach - zaznacza sekretarz naukowa biblioteki, prof. Agnieszka Borysowska.
- To, tak jak mówi tu karta tytułowa, rodzaj encyklopedii, leksykonu. To słownik biobibliograficzny uczonych z całego świata. Takie pionierskie, osiemnastowieczne, oświeceniowe opracowanie - tłumaczy Borysowska.
Te historyczne perełki będzie można zobaczyć na wystawie, którą Książnica Pomorska planuje zorganizować w kwietniu przyszłego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Ministerstwo Kultury rozpoczyna wtedy procedurę blokady sprzedaży. Książnica przygotowuje specjalistyczne ekspertyzy, które potwierdzają proweniencję, to że te zbiory kiedyś należały do nas. Dzięki fantastycznym pracownikom, którzy pracują w Książnicy udowodniliśmy to i te zbiory mogły do nas trafić - podkreśla Wraga.
Każda z odzyskanych ksiąg ma niezwykle bogatą, przedwojenną historię. Opracowania są bardzo cenione też jako pomoc w bibliotekach - zaznacza sekretarz naukowa biblioteki, prof. Agnieszka Borysowska.
- To, tak jak mówi tu karta tytułowa, rodzaj encyklopedii, leksykonu. To słownik biobibliograficzny uczonych z całego świata. Takie pionierskie, osiemnastowieczne, oświeceniowe opracowanie - tłumaczy Borysowska.
Te historyczne perełki będzie można zobaczyć na wystawie, którą Książnica Pomorska planuje zorganizować w kwietniu przyszłego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Resort kultury natychmiast zablokował sprzedaż i rozpoczął procedurę zwrotu - tłumaczy dyrektor Książnicy Pomorskiej, Przemysław Wraga.