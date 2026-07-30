Szczecińskie kąpieliska ratują przed upałami [ZDJĘCIA]

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się plaża przy Jeziorze Głębokim. Zapytaliśmy plażowiczów o to, jakie mają sposoby na radzenie sobie z wysokimi temperaturami.





- Warto smarować się kremami z filtrem, schłodzić się na spokojnie przed wejściem do wody, korzystać z cienia, z czapek i koszulek - podkreśla Christian Wilczewski, ratownik WOPR.



Według synoptyków temperatura ma przekraczać 30 stopni tylko w czwartek. W piątek powinno być już nieco chłodniej, choć słupki rtęci w Zachodniopomorskiem mogą wskazać 28 kresek.



Autorka edycji: Joanna Chajdas Według synoptyków temperatura ma przekraczać 30 stopni tylko w czwartek. W piątek powinno być już nieco chłodniej, choć słupki rtęci w Zachodniopomorskiem mogą wskazać 28 kresek.

Zapytaliśmy plażowiczów o to, jakie mają sposoby na radzenie sobie z wysokimi temperaturami.- Właśnie jestem nad wodą. Trzeba dużo pić, ale też korzystać z kąpieli. Jemy arbuzy, pijemy dużo wody, no i chłodzimy się w wodzie. - Dużo wody trzeba pić, no i do cienia się chować od czasu do czasu... - Starsze osoby, jak i młodsze, muszą sobie radzić w jakiś sposób, więc leżymy w cieniu i korzystamy z wiatru.