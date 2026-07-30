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Startuje 32. Pol'and'rock Festival [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
W Czaplinku rusza 32. Pol'and'rock Festival, największe wydarzenie muzyczne w tej części Europy.
Jak szacują organizatorzy, do niedzieli przez dawne lotnisko wojskowe "Broczyno" przewinie się ponad pół miliona gości.

- Jesteśmy zachwyceni, bardzo mi się podoba. - Czuć bezpieczeństwo po prostu, jak obserwuję to naprawdę czapka z głowy przed panem Owsiakiem. - Dobra zabawa w najlepiej zorganizowanej imprezie w Polsce. - I słuchanie i opalanie i mam nadzieję, że będzie super zabawa. - Bardzo ciekawie, no skala robi wrażenie przede wszystkim, niepowtarzalne to jest. - Gorąco, ale spoko. - Bardzo fajnie. Zostajemy do końca - mówią festiwalowicze.

Albert Markowicz z biura prasowego WOŚPu ma kilka próśb.

- Żeby dbać o siebie nawzajem, żeby dbać o porządek tego miejsca, na którym się jest, tego naszego kawałka ziemi tutaj przez te kilka dni, no i też żeby się dobrze bawić - mówi Markowicz.

Wydarzenie rozpocznie występ brytyjskiej grupy The Lottery Winners specjalizującej się w brzmieniach indiepop. Polską gwiazdą chwilę po północy będzie Myslovitz.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Tomasza Domańskiego [Radio Szczecin]
Albert Markowicz z biura prasowego WOŚPu ma kilka próśb

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