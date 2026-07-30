Startuje 32. Pol'and'rock Festival [ZDJĘCIA]

W Czaplinku rusza 32. Pol'and'rock Festival, największe wydarzenie muzyczne w tej części Europy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jak szacują organizatorzy, do niedzieli przez dawne lotnisko wojskowe "Broczyno" przewinie się ponad pół miliona gości.- Jesteśmy zachwyceni, bardzo mi się podoba. - Czuć bezpieczeństwo po prostu, jak obserwuję to naprawdę czapka z głowy przed panem Owsiakiem. - Dobra zabawa w najlepiej zorganizowanej imprezie w Polsce. - I słuchanie i opalanie i mam nadzieję, że będzie super zabawa. - Bardzo ciekawie, no skala robi wrażenie przede wszystkim, niepowtarzalne to jest. - Gorąco, ale spoko. - Bardzo fajnie. Zostajemy do końca - mówią festiwalowicze.Albert Markowicz z biura prasowego WOŚPu ma kilka próśb.- Żeby dbać o siebie nawzajem, żeby dbać o porządek tego miejsca, na którym się jest, tego naszego kawałka ziemi tutaj przez te kilka dni, no i też żeby się dobrze bawić - mówi Markowicz.Wydarzenie rozpocznie występ brytyjskiej grupy The Lottery Winners specjalizującej się w brzmieniach indiepop. Polską gwiazdą chwilę po północy będzie Myslovitz.