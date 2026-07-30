Droga między Dobrą a Stolcem za trzy miliony złotych

Dobra wiadomość dla kierowców z Powiatu Polickiego. Jest wykonawca modernizacji drogi między Dobrą a Stolcem.
Firma Stanled swoje usługi wyceniła na ponad 3 miliony złotych.
Rzecznik prasowy Powiatu Polickiego Sylwia Turkiewicz mówi, że wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia.
- Modernizacja obejmie ponad 7 kilometrów trasy, zostanie wymieniona nawierzchnia, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie - dodaje rzeczniczka.
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu wsparcia modernizacji dróg powiatowych. Powiat Policki pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. 50 proc. wkładu własnego Powiatu pokryje Gmina Dobra.
Rzecznik prasowy Powiatu Polickiego Sylwia Turkiewicz mówi, że wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia.
- Modernizacja obejmie ponad 7 kilometrów trasy, zostanie wymieniona nawierzchnia, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie - dodaje rzeczniczka.
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu wsparcia modernizacji dróg powiatowych. Powiat Policki pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. 50 proc. wkładu własnego Powiatu pokryje Gmina Dobra.
Edycja tekstu: Natalia Chodań