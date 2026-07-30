Droga między Dobrą a Stolcem za trzy miliony złotych

Dobra wiadomość dla kierowców z Powiatu Polickiego. Jest wykonawca modernizacji drogi między Dobrą a Stolcem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Firma Stanled swoje usługi wyceniła na ponad 3 miliony złotych.Rzecznik prasowy Powiatu Polickiego Sylwia Turkiewicz mówi, że wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia.- Modernizacja obejmie ponad 7 kilometrów trasy, zostanie wymieniona nawierzchnia, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie - dodaje rzeczniczka.Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu wsparcia modernizacji dróg powiatowych. Powiat Policki pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. 50 proc. wkładu własnego Powiatu pokryje Gmina Dobra.