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Droga między Dobrą a Stolcem za trzy miliony złotych

Region Antoni Stefański

Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Dobra wiadomość dla kierowców z Powiatu Polickiego. Jest wykonawca modernizacji drogi między Dobrą a Stolcem.
Firma Stanled swoje usługi wyceniła na ponad 3 miliony złotych.

Rzecznik prasowy Powiatu Polickiego Sylwia Turkiewicz mówi, że wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia.

- Modernizacja obejmie ponad 7 kilometrów trasy, zostanie wymieniona nawierzchnia, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie - dodaje rzeczniczka.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu wsparcia modernizacji dróg powiatowych. Powiat Policki pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. 50 proc. wkładu własnego Powiatu pokryje Gmina Dobra.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik prasowy Powiatu Polickiego Sylwia Turkiewicz mówi, że wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na realizację tego przedsięwzięcia.

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