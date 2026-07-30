"Wierzenia Słowian" w Wolinie

Wolin po raz kolejny staje się stolicą wczesnego średniowiecza. Na Wyspie Ostrów oraz miejskich błoniach oficjalnie ruszył XXXI Festiwal Słowian i Wikingów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem "Wierzenia Słowian", przyciągnęła ponad dwa tysiące rekonstruktorów z całego świata. Na miejscu jest reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek.W programie wydarzenia znalazły się spektakularne inscenizacje dawnych obrzędów, pokazy rzemiosła archeologii eksperymentalnej oraz bitwy z udziałem setek wojowników.- Otworzyliśmy już świątynię, ofiarę godną złożyliśmy. W szczęściu i powadzeniu festiwal nam ten mijał i by pomyślność sprzyjała - zabrzmiało na otwarciu festiwalu.- My jesteśmy drugi raz, więc nam się bardzo podoba. Syn nie może się doczekać, odliczał godzinę dzisiaj do przyjazdu. - Dopiero zaczęliśmy, ale już się podoba. - Bardzo ciekawie, byliśmy właśnie na ciekawych obrzędach - powiedzieli odwiedzający.- Zdecydowaliście się tu przyjechać, czy to pierwszy raz, czy już znacie ten festiwal? - dopytywała reporterka.- Pierwszy, ale będziemy na pewno następne lata. - odpowiedziała uczestniczka.Tradycyjnie, na Scenie nad Dziwną, czas umilą koncerty muzyki dawnej i folkowej. Wydarzenie potrwa do niedzieli 2 sierpnia.