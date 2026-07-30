Mieszkańcy liczą, że ta ulica odczaruje nudę

Nie trzeba jechać do Hogwartu, żeby poczuć trochę czarodziejskiego klimatu. W Szczecinie pojawiła się ulica Pokątna, nazwa dobrze znana fanom Harry’ego Pottera.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Mieszkańcy osiedla Żydowce-Klucz liczą, że poza nietypowym adresem przyniesie też trochę więcej życia w tej spokojnej części miasta.- Z Harry'ego Pottera oczywiście. - A, no właśnie. - No bardzo fajna nazwa ulicy, rzadko spotykana. - Dla niektórych to będzie jakaś ciekawostka. - Magia. Mam nadzieję, bo póki co to wieje straszną nudą - mówili Szczecinianie.Reporter sprawdzał jak mieszkańcy znają zaklęcia.- Dobra, spróbujmy. Te zaklęte, Lewiosa? - No to na pewno Expelliarmus, Lucjatus, czy tam Crucio. - Nie, nie, ja już wyrosłam z bajek - odpowiadali.Na razie ulica jest niewielka, to częściowo polna droga, przy której stoi jeden dom, ale w okolicy powstają kolejne budynki.Radny osiedla Żywdowce Klucz, Bartosz Bartman Jarzembek mówi, że pomysł na nazwę wyszedł od samych mieszkańców.- Nie tylko atrakcja dla mieszkańców tej ulicy, ale przede wszystkim coś, co wyróżnia nas w skali innych miejscowości. Tabliczki jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Może będzie to ciekawy punkt na zdjęcie dla fanów Harrego Pottera. - dodaje radny.Pokątna formalnie istnieje, choć na swoją tabliczkę i pojawienie się w Google Maps jeszcze czeka. To kolejna nietypowa nazwa w tej części Szczecina, niedaleko są ulice Magiczna i Dobrej Wróżki.