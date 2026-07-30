Moc muzyki i profilaktyki [ZDJĘCIA]

Fot. Facebook/Szpital Wojewódzki w Szczecinie - Arkońska i Zdunowo

Medyczne stoiska na Pol'and'Rock Festival przeżywają prawdziwe oblężenie.

- W tym roku kolejny raz festiwalowicze nas zaskoczyli. Od rana jest bardzo dużo chętnych na badania USG jąder - przekazał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach.



- W zeszłym roku takich badań wykonaliśmy około 500, w tym roku może być ich troszeczkę więcej. Kolejka już od samego rana ustawia się do naszego kontenera z USG. Co nas bardzo cieszy... Tylko dodam, że oprócz urologów, jutro także pojawią się okuliści - podkreślił Iżakowski.



Badania można wykonać w Strefie Pomorza Zachodniego. Konsultacje są bezpłatne.



Autorka edycji: Joanna Chajdas91