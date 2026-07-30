Urząd Wojewódzki wyjaśnia co ze skargami do Planu Ogólnego Szczecina

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wyjaśnia, dlaczego nie uwzględnił większości skarg do Planu Ogólnego Szczecina. Chodzi między innymi o zastrzeżenia mieszkańców Wielgowa, Sławociesza i Zdunowa oraz kupców z targowiska Manhattan.

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Jak podkreśla rzecznik Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotr Pieleszek, Urząd oceniał wyłącznie zgodność dokumentu z obowiązującym prawem.- Skargi, które wpłynęły do nas, nie wskazały na jakąkolwiek okoliczność prawną albo proceduralną, która pozwalałaby stwierdzić, że gmina uchwalając plan ogólny naruszyła prawo i możliwe jest wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego - dodał Pieleszek.Wojewoda unieważnił jedynie fragment Planu Ogólnego dotyczący terenów w rejonie Płoni, Śmierdnicy i Jezierzyc. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, których skargi nie zostały uwzględnione, zapowiadają skierowanie spraw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.