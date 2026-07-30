Mężczyzna nie żyje po upadku z rusztowania w Koszalinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

52-letni mężczyzna spadł z rusztowania przy ulicy Norwida w Koszalinie. Do wypadku doszło podczas prac budowlanych.

- Mężczyzna znajdował się na wysokości około 7 metrów. Z nieznanych przyczyn spadł z rusztowania. Na miejsce wezwana została załoga pogotowia ratunkowego, która podjęła od razu czynności reanimacyjne. Niestety funkcji życiowych tego mężczyzny nie udało się przywrócić - mówi st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



Przyczynę śmierci mężczyzny ma wyjaśnić sekcja zwłok.



Autorka edycji: Joanna Chajdas