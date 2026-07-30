Mieszkańcy protestują, kuria uspokaja ws. budowy żwirowni w Kościnie

Deklarujemy chęć spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy żwirowni w Kościnie - mówił w czwartek na naszej antenie rzecznik Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej ks. dr Krzysztof Łuszczek.
Podpisując umowę dzierżawy ważne były dla nas trzy rzeczy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" ks. Łuszczek.
- To się odbywało zgodnie z prawem, i tak żeby były odpowiednio zabezpieczone warunki środowiskowe. Ważne jest także, aby odbywało się to w dialogu ze społecznością lokalną. Jako archidiecezja jesteśmy otwarci na ten dialog - dodał ks. Łuszczek.
Ziemie zostały nam przekazane ponad 30 lat temu - podkreślił rzecznik kurii: - To są ziemie słabej klasy - od czwartej do szóstej i nieużytki. Jako archidiecezja nigdy tam nie planowaliśmy żadnej budowy. Natomiast wyszła taka sprawa jak budowa obwodnicy Szczecina i wtedy zgłosiła się do nas firma, która zaproponowała użytkowanie tej działki. Z racji na - okazuje się - zasoby żwiru, jakie tam się znajdują.
Inwestor według planów chce w Kościnie wydobyć około 8 mln ton kruszyw. Jak zapewniają przedstawiciele firmy inwestycja ma być bezpieczna dla środowiska i nie zagrozi wodom podziemnym. Obecnie trwają procedury dotyczące wydania decyzji środowiskowej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Podpisując umowę dzierżawy ważne były dla nas trzy rzeczy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" ks. Łuszczek.