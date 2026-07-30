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Mieszkańcy protestują, kuria uspokaja ws. budowy żwirowni w Kościnie

Region Sławomir Orlik

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin/Archiwum]
Deklarujemy chęć spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy żwirowni w Kościnie - mówił w czwartek na naszej antenie rzecznik Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej ks. dr Krzysztof Łuszczek.
Część mieszkańców protestuje przeciwko żwirowni w Kościnie

Część mieszkańców protestuje przeciwko żwirowni w Kościnie

Obok Kościna przejedzie 260 tysięcy ciężarówek. Mieszkańcy protestują, a inwestor uspokaja
Inwestycja ma powstać w gminie Dobra, na działce archidiecezji, którą wydzierżawiła wydobywająca kruszywa firma CT Szczecin. Część mieszkańców protestuje, obawiając się m.in. wzmożonego ruchu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych.

Podpisując umowę dzierżawy ważne były dla nas trzy rzeczy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" ks. Łuszczek.

- To się odbywało zgodnie z prawem, i tak żeby były odpowiednio zabezpieczone warunki środowiskowe. Ważne jest także, aby odbywało się to w dialogu ze społecznością lokalną. Jako archidiecezja jesteśmy otwarci na ten dialog - dodał ks. Łuszczek.

Ziemie zostały nam przekazane ponad 30 lat temu - podkreślił rzecznik kurii: - To są ziemie słabej klasy - od czwartej do szóstej i nieużytki. Jako archidiecezja nigdy tam nie planowaliśmy żadnej budowy. Natomiast wyszła taka sprawa jak budowa obwodnicy Szczecina i wtedy zgłosiła się do nas firma, która zaproponowała użytkowanie tej działki. Z racji na - okazuje się - zasoby żwiru, jakie tam się znajdują.

Inwestor według planów chce w Kościnie wydobyć około 8 mln ton kruszyw. Jak zapewniają przedstawiciele firmy inwestycja ma być bezpieczna dla środowiska i nie zagrozi wodom podziemnym. Obecnie trwają procedury dotyczące wydania decyzji środowiskowej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Podpisując umowę dzierżawy ważne były dla nas trzy rzeczy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" ks. Łuszczek.
Ziemie zostały nam przekazane ponad 30 lat temu - podkreślił rzecznik Kurii.

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