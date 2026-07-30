Odzyskać kaucję. Coraz więcej osób zbiera butelki, by zarobić

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ile zarabiają "sanitariusze miasta"? Prawie rok po wprowadzeniu kaucji na puszki i butelki plastikowe część osób uznała ich zbieranie za hobby lub nawet pracę.

Dla niektórych to jedyny sposób utrzymania się, a cały dzień sprzątania pozwoli zarobić na posiłek.



- Jest duża konkurencja, dzieciaki teraz zbierają, ale i starsze osoby. Dzisiaj dopiero zacząłem... - Jakieś 30-40 złotych udaje się zarobić. Moi znajomi to i po 60 i 80 złotych potrafią uzbierać. - Młodzi ludzie z takimi dużymi workami chodzą i zbierają je na rowerach. - Mamy jakby zastrzeżenie do tych ludzi, co zawodowo zbierają, że oni często zostawiają taki nieporządek. - Nie wiemy ile dokładnie uzbieraliśmy, bo nie liczyliśmy... - mówili.



Przed wprowadzeniem kaucji, szczeciński rząd wprowadził miejskie butelkomaty. Obecnie system kaucyjny wyparł miejskie automaty.



Autorka edycji: Joanna Chajdas