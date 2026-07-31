W Kołobrzegu trwa 23. edycja Sunrise Festival [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po czwartkowej rozgrzewce w kołobrzeskim amfiteatrze tysiące fanów przeniosły się na lotnisko w Podczelu. Piątkowa odsłona festiwalu powoli się rozkręca...

Teren lotniska w Podczelu zapełniają kolejne tysiące fanów muzyki elektronicznej. Wśród nich zarówno wierni fani imprezy, jak i osoby, które pierwszy raz bawią się na Sunrise Festival.



- W ogóle to było moje marzenie. Koledzy polecali, więc tu przyjechaliśmy, żeby sprawdzić... - Zabawa, taniec, muzyka, czyli wszystko co potrzeba do szczęścia - mówią uczestnicy.



Kto według uczestników jest największą gwiazdą piątkowej odsłony imprezy? - Na Scooter czekamy najbardziej - przyznają.



Scooter pojawi się na głównej scenie festiwalu o godz. 23. Przez trzy dni Podczele tętnić będzie w rytm muzyki elektronicznej, a muzyka klubowa przeniesie się w niedzielę także na kołobrzeską plażę. Cały Sunrise 2026 zakończy się w poniedziałkowy poranek, a na festiwalu wystąpi łącznie ponad 120 artystów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas