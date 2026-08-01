Zderzenie na S3, korki na A6

Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.

Godzina 15:00

Utrzymują się utrudnienia dla kierowców na trasie nadmorskiej. Największy korek jest od węzła Klucz do Wielgowa w obu kierunkach. Jadący nad morze będą musieli zdjąć nogę z gazu, a nawet na chwilę się zatrzymać na obwodnicy Goleniowa, nadal są też utrudnienia na wjeździe do Świnoujścia.



W kierunku Szczecina korek zaczyna się za Goleniowem. W samym Szczecinie duże zatory w Podjuchach - w obu kierunkach.





Godzina 13:40

Kolejne utrudnienia na S3. Dwa samochody zderzyły się przed węzłem Goleniów Północ, na drodze w kierunku Świnoujścia. Jeden pas jest wyłączony z ruchu. Utrzymuje się korek na trasie nad morze w obu kierunkach. Zator zaczyna się na węźle Klucz aż do Goleniowa.







Godzina 12.40

Aktualizacja wypadku z godziny 10. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na S3 koło węzła Parlówko. Około godziny 10 zderzyły się trzy samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Całkowicie zakorkowana jest droga wojewódzka nr 107 od strony Kamienia Pomorskiego do węzła Parłówko.



Nadal bardzo duzy ruch na trasie nad morze w obu kierunkach, korek na A szóstce od węzła Klucz do węzła Kijewo, wolno jedziemy w obu kierunkach S trójką między obwodnicą Goleniowa a Szczecinem.





Około dwóch kilometrów ma korek na ulicy Metalowej w Podjuchach w kierunku skrzyżowania z Krygiera, zakorkowane są także Granitowa i Radosna.





Godzina 12:00

Spore utrudnienia na trasie nad morze. Najpierw korek zatrzymuje pojazdy na S3 przed węzłem Klucz. Dalej na A6 samochody mocno zwalniają przy węźle Kijewo. Ruch jest spowolniony także na obwodnicy Goleniowa.





Bardzo duży ruch i korki mamy na drodze 107 w kierunku węzła Parłówko.





Godzina 11:00

Zderzenie trzech samochodów na drodze S3. Do zdarzenia doszło na węźle Parłówkowo na drodze w kierunku do Goleniowa.





Droga jest zablokowana. Kierowcy muszą kierować się objazdem przez Troszyn, Parłówkowo i Ostromice.





Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sugeruje kierowcom udającym się do Szczecina wybrać drogę wojewódzką numer 111 do Goleniowa Zachód.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski