Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Wolinie trwa Festiwal Słowian i Wikingów. Rekonstruktorzy, wystawcy i rzemieślnicy przyciągnęli do Wolina tłumy zwiedzających.
Sobota jest punktem kulminacyjnym wydarzenia. Przed miłośnikami czasów średniowiecza Wielka Bitwa.

Wojciech Celiński, prezes Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wilkingów i organizator wydarzenia, podkreśla, że atrakcje trafią w każdy gust. - W sobotę scena Jomsborg będzie funkcjonowała od rana do wieczora. Będą warsztaty śpiewu gardłowego, najważniejszym punktem kulminacyjnym będzie Wielka Bitwa o godzinie 16, ale też żyjące i tętniące miasto sprzed tysiąca lat - mówi Celiński.

- Można dowiedzieć się, na czym polegała higiena, jaki miała kontekst, ale też zwyczajnie dostać poradę o tym, jak działają zioła. - Już się załapaliśmy na wykład, teraz słuchamy muzyki. - Jesteśmy pierwszy raz. Wielkość tego i liczba ludzi, wystawców robi największe wrażenie - to głosy zwiedzających.
- A Tobie co się najbardziej spodobało? - dopytywała reporterka.
- Klimat - odpowiadział jeden z uczestników.

Festiwal potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wojciech Celiński, prezes Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wilkingów i organizator wydarzenia, podkreśla, że atrakcje trafią w każdy gust.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

sierpień 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30poniedziałek31wtorek01środa02czwartek03piątek04sobota05niedziela06

Najczęściej czytane

  1. Ulice w Szczecinie zalane, alerty prawie w całym kraju [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 6116 razy)
  2. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 5891 razy)
  3. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3995 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od 29 lipca oglądane 3242 razy)
  5. Pożar domu w Mierzynie
    (od dzisiaj oglądane 2888 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

31.07.2026
Zlikwidowali plantację konopi
Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty