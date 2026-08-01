Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie [ZDJĘCIA]

W Wolinie trwa Festiwal Słowian i Wikingów. Rekonstruktorzy, wystawcy i rzemieślnicy przyciągnęli do Wolina tłumy zwiedzających.

Wojciech Celiński, prezes Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wilkingów i organizator wydarzenia, podkreśla, że atrakcje trafią w każdy gust. - W sobotę scena Jomsborg będzie funkcjonowała od rana do wieczora. Będą warsztaty śpiewu gardłowego, najważniejszym punktem kulminacyjnym będzie Wielka Bitwa o godzinie 16, ale też żyjące i tętniące miasto sprzed tysiąca lat - mówi Celiński.





- Można dowiedzieć się, na czym polegała higiena, jaki miała kontekst, ale też zwyczajnie dostać poradę o tym, jak działają zioła. - Już się załapaliśmy na wykład, teraz słuchamy muzyki. - Jesteśmy pierwszy raz. Wielkość tego i liczba ludzi, wystawców robi największe wrażenie - to głosy zwiedzających.

- A Tobie co się najbardziej spodobało? - dopytywała reporterka.

- Klimat - odpowiadział jeden z uczestników.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Sobota jest punktem kulminacyjnym wydarzenia. Przed miłośnikami czasów średniowiecza Wielka Bitwa.Festiwal potrwa do niedzieli.