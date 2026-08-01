Aromatyczna Aktywna Sobota z Grzybowa

Ogromny gar zupy grzybowej, jarmark i koncerty, a także ekipa Radia Szczecin z programem Aktywna Sobota - tak zapowiada się 15. odsłona Festiwalu Zupy Grzybowej w podkołobrzeskim Grzybowie.
Głównym punktem programu będzie aromatyczna zupa grzybowa, którą przygotuje nasz redakcyjny kolega Robert Bochenko. W wielkim garze ugotuje dla uczestników imprezy dwa tysiące porcji zupy.
Od godz. 12 do 17 będziecie też mogli spotkać ekipę Radia Szczecin - będziemy nadawać program Aktywna Sobota. Zobaczcie, jak się robi radio!
Z kolei na scenie pojawią się zespoły Specyficzni i Mayol, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy. Działać będzie także strefa gastronomiczna i jarmark z lokalnymi produktami i rękodziełem. Nie zabraknie również strefy dla najmłodszych z dmuchańcami i animacjami.
XV Festiwal Zupy Grzybowej potrwa do godz. 22.
Od godz. 12 do 17 będziecie też mogli spotkać ekipę Radia Szczecin - będziemy nadawać program Aktywna Sobota. Zobaczcie, jak się robi radio!
Z kolei na scenie pojawią się zespoły Specyficzni i Mayol, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy. Działać będzie także strefa gastronomiczna i jarmark z lokalnymi produktami i rękodziełem. Nie zabraknie również strefy dla najmłodszych z dmuchańcami i animacjami.
XV Festiwal Zupy Grzybowej potrwa do godz. 22.
Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka