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Aromatyczna Aktywna Sobota z Grzybowa

Region Radio Szczecin

Grafika: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Grafika: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ogromny gar zupy grzybowej, jarmark i koncerty, a także ekipa Radia Szczecin z programem Aktywna Sobota - tak zapowiada się 15. odsłona Festiwalu Zupy Grzybowej w podkołobrzeskim Grzybowie.
Głównym punktem programu będzie aromatyczna zupa grzybowa, którą przygotuje nasz redakcyjny kolega Robert Bochenko. W wielkim garze ugotuje dla uczestników imprezy dwa tysiące porcji zupy.

Od godz. 12 do 17 będziecie też mogli spotkać ekipę Radia Szczecin - będziemy nadawać program Aktywna Sobota. Zobaczcie, jak się robi radio!

Z kolei na scenie pojawią się zespoły Specyficzni i Mayol, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy. Działać będzie także strefa gastronomiczna i jarmark z lokalnymi produktami i rękodziełem. Nie zabraknie również strefy dla najmłodszych z dmuchańcami i animacjami.

XV Festiwal Zupy Grzybowej potrwa do godz. 22.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

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