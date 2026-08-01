Aromatyczna Aktywna Sobota z Grzybowa

Ogromny gar zupy grzybowej, jarmark i koncerty, a także ekipa Radia Szczecin z programem Aktywna Sobota - tak zapowiada się 15. odsłona Festiwalu Zupy Grzybowej w podkołobrzeskim Grzybowie.

Robert Bochenko

ekipę Radia Szczecin

Zobaczcie, jak się robi radio!

Specyficzni

Mayol

Łzy

strefa gastronomiczna

jarmark

dla najmłodszych

do godz. 22

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Głównym punktem programu będzie aromatyczna zupa grzybowa, którą przygotuje nasz redakcyjny kolega. W wielkim garze ugotuje dla uczestników imprezy dwa tysiące porcji zupy.Od godz. 12 do 17 będziecie też mogli spotkać- będziemy nadawać program Aktywna Sobota.Z kolei na scenie pojawią się zespoły, a gwiazdą wieczoru będzie zespół. Działać będzie takżez lokalnymi produktami i rękodziełem. Nie zabraknie również strefyz dmuchańcami i animacjami.XV Festiwal Zupy Grzybowej potrwa