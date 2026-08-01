Piknik w Dąbiu. Oddają krew w rocznicę Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Deszczowa pogoda nas nie odstrasza - przekonują uczestnicy pikniku na terenie szczecińskiego Aeroklubu.

Trwa tam coroczna akcja krwiodawstwa z okazji rocznicy wybuchu Powstania pod nazwą "Twoja krew. Ich Wolność. Nasza Pamięć."



Na miejscu jest dostępny krwiobus, są też stoiska policji i aresztu śledczego oraz grill. Najmłodsi uczestnicy przekonują, jak ważna jest pamięć.



- Warszawiacy walczyli bardzo dzielnie. - Uzupełniam ankietę na oddanie krwi. Już dawno nie oddawałem, bez względu na rocznicę. - Pewne tradycje, pewne wydarzenia trzeba potrzymywać, żeby o nich nie zapominać. - Zawsze jakaś atrakcja dla dzieci, coś innego. - Pobieranie krwi, po to głównie tutaj przyjechaliśmy. Połączenie czegoś dobrego, czyli oddania krwi z przyjemnością, zjedzenia dobrego szaszłyka. - Musimy oddawać cześć tym, którzy walczyli i tym, którzy zginęli - mówią uczestnicy pikniku.



- Celem jest oddanie, jak największej ilości krwi. Tego się nie da wyprodukować. Możemy tylko pomóc poprzez oddanie - mówi kapral Agnieszka Maciejewska, zastępca koordynatora Honorowych Dawców Krwi Legion w Szczecinie.



Piknik potrwa trwa do godziny 14.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski