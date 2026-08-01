Dwubój w walce z Alzheimerem w Ogrodach Śródmieście [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poprzez grę w szachy, chcą zwiększać świadomość chorób otępiennych. W szczecińskich Ogrodach Śródmieście trwa turniej "Dwubój w walce z Alzheimerem".

Rozgrywki przeznaczone są dla amatorów, najstarszy uczestnik ma 88 lat, a najmłodsza uczestniczka zaledwie 11.



- Teraz jeszcze gra mój brat, on mnie nauczył, tata mnie nauczył i właśnie tak gram. Na myślenie jest warto. - Dobrze wpływa na umysł, nie ma lepszego sposobu. - Koledzy mnie nauczyli na świetlicy i tak już jakoś gram od kilku lat. - To rozwija mózg, fajnych ludzi można poznać. - Szachy to jest taka dyscyplina, gdzie widać, że to łączy pokolenia - mówią uczestnicy.



- Szachy to jest symbol oczywiście, symbol zdrowego, sprawnego umysłu, więc trochę taki pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, że powinniśmy o nasz mózg dbać. Jeśli będziemy dbać o profilaktykę, dłużej nasz mózg będzie sprawny - podkreśla Kinga Konieczny z Fundacji "Co z Mamą?".



Jest to czwarta edycja turnieju, zorganizowanego przez Fundację "Co z Mamą?".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski