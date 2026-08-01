"Dla mnie to miejsce jest domem" [ZDJĘCIA]

W Czaplinku Broczynie trwa 32. edycja Poland Rock Festival. To piąty dzień wielkiego imprezowania.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

I choć od rana festiwalowiczom towarzyszy deszcz to jak przekonał się nasz reporter Tomasz Domański, nikt się tym specjalnie nie przejmuje.- Świetnie jak zawsze. Nasz ulubiony kawałek. Teraz i zawsze. - Bardzo dobrze. Super. Podobało mi się najbardziej, jak byłem pod sceną. - Wszystko. - Wczorajsze, przedwczorajsze koncerty, wszystko mega - Zaje... fajnie. W ogóle atmosfera. - Córeczkę nawet wzięłam. Córeczka, jak widać, zadowolona. - Bardzo fajnie, przyjemnie się słuchało wykonawców.- Bardzo, bardzo fajnie ludzie się tutaj zachowywali, więc mega polecam, jakby było to kontynuowane. - Bardzo, bardzo. Pod względem organizacyjnym jest super. Poważnie, nie ma się do czego przyczepić. - Z roku na rok coraz lepiej. - Dla mnie to miejsce jest domem. Ja cały rok czekam, żeby wrócić do domu - mówili uczestnicy festiwalu.Początek dzisiejszych koncertów za 2 godziny. A Pol'and'Rock zakończy się oficjalnie - i tradycyjnie - koncertem Piotra Bukartyka i Ajagore o 1:30.