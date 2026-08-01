Dwa tysiące porcji zupy grzybowej pod Kołobrzegiem [ZDJECIA]

"Aktywna Sobota" z Radiem Szczecin i Festiwal Zupy Grzybowej rozgrzewa mieszkańców i turystów wypoczywających w gminie Kołobrzeg.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na placu przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie wydanych zostanie 2 tysiące porcji gorącej zupy.Potężny gar od kilku godzin znajduje się w centrum uwagi uczestników festiwalu. Nad smakiem zupy czuwa nasz redakcyjny kolega Robert Bochenko, który mówi, że przygotowywana przez niego zupa będzie jej klasycznym, grzybowskim wydaniem.- Prawda tę zupę broni, bo to są po prostu grzyby leśne i do tego dodajemy ziemniaki, żeby nam się tu makaron nie rozpadł i na koniec zabielamy to śmietaną. No klasyczna klasyka z tym pudrem z suszonych, zmielonych grzybów - dodaje Bochenko.Na miejscu trwa również rywalizacja kół gospodyń wiejskich w ramach konkursu "Polska Smakuje". Jakimi daniami zamierzają podbić serca jury?- Startujemy z żurem kołobrzesko-zieleniewskim, żurem rybnym. Takie nieoczywiste skojarzenie. - Przygotowaliśmy sandacza w leśnym akordzie - mówią uczestnicy.Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy.