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Dwa tysiące porcji zupy grzybowej pod Kołobrzegiem [ZDJECIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Gmina Kołobrzeg/Kacper Rajzyngier
Fot. Gmina Kołobrzeg/Kacper Rajzyngier
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
"Aktywna Sobota" z Radiem Szczecin i Festiwal Zupy Grzybowej rozgrzewa mieszkańców i turystów wypoczywających w gminie Kołobrzeg.
Na placu przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie wydanych zostanie 2 tysiące porcji gorącej zupy.

Potężny gar od kilku godzin znajduje się w centrum uwagi uczestników festiwalu. Nad smakiem zupy czuwa nasz redakcyjny kolega Robert Bochenko, który mówi, że przygotowywana przez niego zupa będzie jej klasycznym, grzybowskim wydaniem.

- Prawda tę zupę broni, bo to są po prostu grzyby leśne i do tego dodajemy ziemniaki, żeby nam się tu makaron nie rozpadł i na koniec zabielamy to śmietaną. No klasyczna klasyka z tym pudrem z suszonych, zmielonych grzybów - dodaje Bochenko.

Na miejscu trwa również rywalizacja kół gospodyń wiejskich w ramach konkursu "Polska Smakuje". Jakimi daniami zamierzają podbić serca jury?

- Startujemy z żurem kołobrzesko-zieleniewskim, żurem rybnym. Takie nieoczywiste skojarzenie. - Przygotowaliśmy sandacza w leśnym akordzie - mówią uczestnicy.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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