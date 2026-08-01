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82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Race, okrzyki, transparenty i symbole Polski Walczącej. Na szczecińskim Placu Szarych Szeregów mieszkańcy uczcili 82. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Żywy znak Polski Walczącej przed Bazyliką Archikatedralną

Żywy znak Polski Walczącej przed Bazyliką Archikatedralną

Na miejscu była nasza reporterka Julia Nowicka.

- Kiedy się rozpoczęło powstanie. - Piękna rocznica, co prawda bardzo tragiczna, ale pokazała nasz wielki zryw, nas Polaków. - Mojej prababci i brat to jest Teofil Żurowski, więc jest to również dla mnie bardzo ważna pamiątka, tak naprawdę dzięki temu moi rodzice później się tutaj spotkali w Polsce. - Bóg, honor, ojczyzna. Trzeba uczyć, oni umarli, żebyśmy mogli żyć po prostu. - Uczymy od małego, żeby wiedziała jakie mamy korzenie i jaką mamy historię - mówili Szczecinianie.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem organizacji podziemnej przeciwko okupacji niemieckiej. Trwało 63 dni. Zginęło około 18 tysięcy żołnierzy, głównie Armii Krajowej i ponad 100 tysięcy cywilów.

Teofil Żurowski - "Biały Janek" Wyszedł z miasta z ludnością cywilną, zmarł w 2000 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Gryfinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

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