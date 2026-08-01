82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Race, okrzyki, transparenty i symbole Polski Walczącej. Na szczecińskim Placu Szarych Szeregów mieszkańcy uczcili 82. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na miejscu była nasza reporterka Julia Nowicka.- Kiedy się rozpoczęło powstanie. - Piękna rocznica, co prawda bardzo tragiczna, ale pokazała nasz wielki zryw, nas Polaków. - Mojej prababci i brat to jest Teofil Żurowski, więc jest to również dla mnie bardzo ważna pamiątka, tak naprawdę dzięki temu moi rodzice później się tutaj spotkali w Polsce. - Bóg, honor, ojczyzna. Trzeba uczyć, oni umarli, żebyśmy mogli żyć po prostu. - Uczymy od małego, żeby wiedziała jakie mamy korzenie i jaką mamy historię - mówili Szczecinianie.Powstanie Warszawskie było największym zrywem organizacji podziemnej przeciwko okupacji niemieckiej. Trwało 63 dni. Zginęło około 18 tysięcy żołnierzy, głównie Armii Krajowej i ponad 100 tysięcy cywilów.Teofil Żurowski - "Biały Janek" Wyszedł z miasta z ludnością cywilną, zmarł w 2000 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Gryfinie.