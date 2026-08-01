Godzina W na festiwalu Pol'and'Rock

Hołd Powstańcom Warszawskim oddali również uczestnicy Pol'and'Rock Festival.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Punktualnie o 17-tej Jerzy Owsiak, główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dał sygnał do włączenia syren.- Ja przeżywam co roku tę godzinę 17 i nie ukrywam, że bardzo mnie wzrusza sposób, jaki na Pol'and'Rock Jurek to zorganizował. - Powinniśmy upamiętniać takie momenty. Przykre to było, że to tak się skończyło. No ale bohaterowie. Taką mamy historię. - Duży szacunek, cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej historii, w tym miejscu. - To jest coś bardzo ważnego dla naszego społeczeństwa polskiego, więc mnie to wzrusza co roku - mówili festiwalowicze.To jeden z ostatnich akordów wydarzenia. Pol'and'Rock potrwa do późnych godzin nocnych.