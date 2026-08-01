Wolin. Życie średniowiecznych wojowników

Przez kilka dni w roku całe rodziny żyją tu jak w czasach Mieszka I. W Wolinie trwa XXXI Festiwal Słowian i Wikingów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Można tu podglądać rzemieślników pracujących tak jak tysiąc lat temu, spróbować, jak smakowały potrawy ze średniowiecznego stołu, ale też przy kramie Magdaleny Skarżyńskiej sprawdzić, jak ciężkie i to dosłownie było życie wojownika.Z Magdaleną Skarżyńską rozmawiała Aneta Łuczkowska.- Dużo żelastwa, między innymi hełmy, zbroje lamelkowe czy kolczugi. To jest akurat oplot kolczy, czyli coś, co zasłania nam zęby i szyję. On waży gdzieś 3-4 kilo, sam hełm waży od 4 do 5. Przykładowo kolczuga czy zbroja lamelkowa to jest kolejne 10 kilo, tarcza to kolejne 4. I tak jak wszystko dodamy do siebie, to potrafi być koło 30 kilogramów - mówiła Skarżyńska.I niegdyś, i teraz porządna zbroja to spory wydatek. Na Festiwalu w Wolinie wytwarzane przez kowali opancerzenie i uzbrojenie można zobaczyć w trakcie walki akcji. Co roku odbywają się tu walki, w których udział bierze kilkuset wojów. Festiwal potrwa do niedzieli.