Żywy znak Polski Walczącej przed Bazyliką Archikatedralną

Chcemy okazać wdzięczność za dar krwi - mówili Szczecinianie, którzy upamiętnili wybuch Powstania Warszawskiego przy Katedrze św. Jakuba.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

O 17, w rocznicę Godziny W kombatanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy miasta utworzyli na placu przy świątyni znak Polski Walczącej.- Uważamy się za polskich patriotów. Myślimy, że każdy powinien przyjść, żeby uczcić polskich bohaterów. - Chociażby modlitwą, obecnością. Chcemy okazać wdzięczność za dar krwi. - Najbardziej mnie zdumiewa fakt, że jest tak mało flag. Albo brak pamięci, albo brak uchwytów na flagi. - Symbole kształtują naszą świadomość. - Każda rocznica to jest taki moment refleksji. - mówili Szczecinianie.- W godzinę W już po raz kolejny żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kombatantami utworzyli żywy znak Polski Walczącej. To symbol naszej pamięci o powstańcach warszawskich oraz wyraz szacunku dla ich odwagi i poświęcenia - powiedział plutonowy Arkadiusz Sekuła z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.Uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego odbyły się w całej Polsce. Hołd walczącym oddali także m.in. uczestnicy festiwalu Pol'and'Rock i wolińskiego Festiwalu Słowian i Wikingów.