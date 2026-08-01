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Żywy znak Polski Walczącej przed Bazyliką Archikatedralną

Region Stanislav Tresnytskyi

Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Fot. Stanislav Tresnytskyi [Radio Szczecin]
Chcemy okazać wdzięczność za dar krwi - mówili Szczecinianie, którzy upamiętnili wybuch Powstania Warszawskiego przy Katedrze św. Jakuba.
Godzina W na festiwalu Pol039and039Rock

Godzina W na festiwalu Pol'and'Rock

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Średniowieczni wojownicy uczczą Godzinę W
O 17, w rocznicę Godziny W kombatanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy miasta utworzyli na placu przy świątyni znak Polski Walczącej.

- Uważamy się za polskich patriotów. Myślimy, że każdy powinien przyjść, żeby uczcić polskich bohaterów. - Chociażby modlitwą, obecnością. Chcemy okazać wdzięczność za dar krwi. - Najbardziej mnie zdumiewa fakt, że jest tak mało flag. Albo brak pamięci, albo brak uchwytów na flagi. - Symbole kształtują naszą świadomość. - Każda rocznica to jest taki moment refleksji. - mówili Szczecinianie.

- W godzinę W już po raz kolejny żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kombatantami utworzyli żywy znak Polski Walczącej. To symbol naszej pamięci o powstańcach warszawskich oraz wyraz szacunku dla ich odwagi i poświęcenia - powiedział plutonowy Arkadiusz Sekuła z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego odbyły się w całej Polsce. Hołd walczącym oddali także m.in. uczestnicy festiwalu Pol'and'Rock i wolińskiego Festiwalu Słowian i Wikingów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Stanislava Tresnytskyiego [Radio Szczecin]

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