Owsiak: Zachodniopomorskie, obyśmy tutaj zostali [ZDJECIA]

Na co dzień Broczyno pod Czaplinkiem zamieszkuje nieco ponad 500 osób, od wtorku do dziś przez miejscowość przewinęło się kilkaset tysięcy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To już ostatnie godziny tegorocznej odsłony Pol'and'Rock Festival. Główny dyrygent Jerzy Owsiak powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin, że impreza z roku na rok coraz bardziej się rozkręca. Chciałby, aby Pomorze Zachodnie było dla niej stałym domem.- Po raz kolejny świetna atmosfera, po raz kolejny pogodowo, tak jak się spodziewaliśmy i po raz kolejny czekamy na jeszcze ogromne emocje. Jeszcze mamy pożegnanie, jeszcze mamy takie momenty niezwykle ciepłe, miłe, które mówią, że ludzie chcą tutaj przyjeżdżać. Zachodniopomorskie, obyśmy tutaj zostali. Radio Szczecin, słyszycie mnie? No właśnie was pozdrawiam - mówił OwsiakW tym roku wystąpiło ponad 30 zespołów, wśród nich Dżem, Myslovitz, Varius Manx i Kobranocka. Po 21-szej zagra jeszcze Kosheen, Eagle-Eye Cherry i Happysad.32. Poland Rock Festival zakończy się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka i Ajagore.