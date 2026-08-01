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Trzeci dzień zabawy na Sunrise Festival w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu trwa kolejna odsłona Sunrise Festival. Dla wielu uczestników jest to już trzeci dzień zabawy w rytmach muzyki elektronicznej.
Na posterunku pozostaje także Przemysław Polanin, który śledzi przebieg imprezy.

Muzyczne szaleństwo trwa na terenie lotniska w kołobrzeskim Podczelu. To tu organizatorzy postawili sześć scen, na których każdego dnia występują didżeje z całego świata. Za nimi podążają fani, którzy doceniają także całą oprawę wydarzenia.

- Super ludzie, super atmosfera, za rok wracamy. - No, piękna scena. - Line-up coraz lepszy. Wykonawcy, artyści, to naprawdę rewelacja. - Całe zaplecze super. - To jest coś na poziomie Europy. Nie ma się czego powstydzić. - mówią uczestnicy festiwalu.

W sobotnią noc wystąpią jedne z największych gwiazd festiwalu, jak Axwell i Sebastian Ingrosso oraz James Hype. Niedziela to z kolei plażowe after party oraz ostatni tegoroczny akcent imprezy ponownie w Podczelu.

Łącznie w czasie festiwalu wystąpi ponad 120 didżejów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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