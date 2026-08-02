Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Koniec festiwalu Pol'and'Rock w Czaplinku [ZDJĘCIA]

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Koncert grupy muzycznej Hel'enine oci na 32. Pol'and'Rock Festivalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Koncert grupy muzycznej Hel'enine oci na 32. Pol'and'Rock Festivalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. Festiwalu Pol'and'Rock na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w województwie zachodniopomorskim. Uczestnicy opuszczają pola namiotowe nieopodal sceny.
Trwająca trzy dni impreza stała pod znakiem koncertów. Uczestnicy mogli też wykonać badania profilaktyczne i skorzystać z porad specjalistów różnych dziedzin.

Rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją stało się, iż osoby biorące udział w imprezie sprzątają po sobie. - Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 i później te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy - powiedział Szwarbuła.

Na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i zza granicy. Charakterystycznym elementem wydarzenia były śluby. W tym roku festiwalowe "tak" powiedziało sobie 10 par.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją stało się, iż osoby biorące udział w imprezie sprzątają po sobie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

sierpień 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30poniedziałek31wtorek01środa02czwartek03piątek04sobota05niedziela06

Najczęściej czytane

  1. Ulice w Szczecinie zalane, alerty prawie w całym kraju [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 7731 razy)
  2. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 6067 razy)
  3. Pożar domu w Mierzynie
    (od wczoraj oglądane 3560 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od 29 lipca oglądane 3375 razy)
  5. Zderzenie tramwajów na Pl. Rodła w Szczecinie
    (od 30 lipca oglądane 2949 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
31.07.2026
Zlikwidowali plantację konopi
Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe

Najnowsze podcasty