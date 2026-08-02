Koniec festiwalu Pol'and'Rock w Czaplinku [ZDJĘCIA]

Koncert grupy muzycznej Hel'enine oci na 32. Pol'and'Rock Festivalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. Festiwalu Pol'and'Rock na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w województwie zachodniopomorskim. Uczestnicy opuszczają pola namiotowe nieopodal sceny.

Trwająca trzy dni impreza stała pod znakiem koncertów. Uczestnicy mogli też wykonać badania profilaktyczne i skorzystać z porad specjalistów różnych dziedzin.



Rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją stało się, iż osoby biorące udział w imprezie sprzątają po sobie. - Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 i później te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy - powiedział Szwarbuła.



Na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i zza granicy. Charakterystycznym elementem wydarzenia były śluby. W tym roku festiwalowe "tak" powiedziało sobie 10 par.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski