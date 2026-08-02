Ostatni dzień Festiwalu Słowian i Wikingów. "Tu jest jak w średniowieczu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bursztyny, witraże, ręcznie plecione tkaniny i kawa parzona na piasku. W Wolinie trwa tradycyjny Festiwal Słowian i Wikingów.

Ostatniego dnia w programie nie brakuje koncertów i rekonstrukcji bitewnych. Turyści od rana zwiedzają teren festiwalu.



- My właśnie kupujemy wiatraczek. Rozmawialiśmy z panem, że to jest zabawka z XII wieku na podstawie prawdziwego znaleziska. - Tu jest jak w średniowieczu. - W tym momencie najbardziej uwagę przyciągnęły kruki na smyczy, których nie można niestety pogłaskać. - Bez gwoździ, bez elektroniki i zabawki, jakimi dzieci się bawiły, także robione, drewniane czy tam szyte - mówią uczestnicy.



- Myślę, że festiwal był bardzo udany, wszystkie punkty programu zostały zrealizowane, mieliśmy bardzo dużo turystów i nie było dużo rannych na polu bitwy - podkreśla Wojciech Celiński, prezes Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta.



Festiwal trwa do 18.30.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski