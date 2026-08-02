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Trwa festiwal Sunrise w Kołobrzegu. Uczestnicy wspierają chore dzieci

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Biorąc udział w festiwalu Sunrise można wspierać chore dzieci. Wystarczy skorzystać z recyklomatu i oddać puste butelki lub puszki.
Trzeci dzień zabawy na Sunrise Festival w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Trzeci dzień zabawy na Sunrise Festival w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Na terenie Sunrise Festival stanęły samoobsługowe urządzenia, do których można oddać opakowania kaucyjne. Urządzenie nie drukuje jednak paragonu, lecz dysponuje szybki przelew odzyskanych 50 groszy.

Waldemar Kupś, współtwórca butelkomatu mówi, że to od nas zależy, czy zatrzymamy pieniądze dla siebie, czy przelejemy je fundacji Siepomaga.

- W momencie, kiedy chcemy zakończyć transakcję, urządzenie nas pyta, w jaki sposób chcemy zrealizować ten cel, czy poprzez przelew środków na kartę bezpośrednią, czy chcemy oddać na dzieci, które są z wadami serca - tłumaczy Kupś.

Uczestnicy imprezy chętnie wpłacają pieniądze na cel charytatywny. - Ja wrzucam tylko dla dzieci. Ja nie muszę na tym zarabiać. Ważne, że to jest na szczytny cel. - 50 groszy to nie jest jakiś duży zarobek, a masowo dla dzieci to dużo wpadnie - mówią uczestnicy.

Dokładna suma zebrana dla fundacji ma być znana po zakończeniu festiwalu. Przed uczestnikami jeszcze niedzielna odsłona imprezy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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