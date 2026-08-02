Trwa festiwal Sunrise w Kołobrzegu. Uczestnicy wspierają chore dzieci

Biorąc udział w festiwalu Sunrise można wspierać chore dzieci. Wystarczy skorzystać z recyklomatu i oddać puste butelki lub puszki.





Waldemar Kupś, współtwórca butelkomatu mówi, że to od nas zależy, czy zatrzymamy pieniądze dla siebie, czy przelejemy je fundacji Siepomaga.





- W momencie, kiedy chcemy zakończyć transakcję, urządzenie nas pyta, w jaki sposób chcemy zrealizować ten cel, czy poprzez przelew środków na kartę bezpośrednią, czy chcemy oddać na dzieci, które są z wadami serca - tłumaczy Kupś.





Uczestnicy imprezy chętnie wpłacają pieniądze na cel charytatywny. - Ja wrzucam tylko dla dzieci. Ja nie muszę na tym zarabiać. Ważne, że to jest na szczytny cel. - 50 groszy to nie jest jakiś duży zarobek, a masowo dla dzieci to dużo wpadnie - mówią uczestnicy.





Dokładna suma zebrana dla fundacji ma być znana po zakończeniu festiwalu. Przed uczestnikami jeszcze niedzielna odsłona imprezy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Na terenie Sunrise Festival stanęły samoobsługowe urządzenia, do których można oddać opakowania kaucyjne. Urządzenie nie drukuje jednak paragonu, lecz dysponuje szybki przelew odzyskanych 50 groszy.