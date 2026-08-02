Płyną przez Bałtyk, żeby zebrać pieniądze na cele charytatywne

Dwoje pływaków płynie przez Bałtyk wpław, aby zbierać pieniądze na cele charytatywne.

Bartłomiej Kubkowski i Karolina Szczepaniak w piątek wypłynęli ze Szwecji i płyną w stronę polskiego wybrzeża. W tym momencie Kubkowski przepłynął ponad 130 kilometrów ze 160-kilometrowej trasy, Szczepaniak natomiast za sobą ma około 100 ze 172 kilometrów. Razem zebrali ponad 400 tysięcy złotych, środki trafią do podopiecznych fundacji Cancer Fighters i Fundacji Otwarte Ramiona.









Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski