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Płyną przez Bałtyk, żeby zebrać pieniądze na cele charytatywne

Region Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwoje pływaków płynie przez Bałtyk wpław, aby zbierać pieniądze na cele charytatywne.
Bartłomiej Kubkowski i Karolina Szczepaniak w piątek wypłynęli ze Szwecji i płyną w stronę polskiego wybrzeża. W tym momencie Kubkowski przepłynął ponad 130 kilometrów ze 160-kilometrowej trasy, Szczepaniak natomiast za sobą ma około 100 ze 172 kilometrów. Razem zebrali ponad 400 tysięcy złotych, środki trafią do podopiecznych fundacji Cancer Fighters i Fundacji Otwarte Ramiona.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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